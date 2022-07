Mario Draghi stronca Conte al telefono: "Aiutami? Roba vostra"

14 luglio 2022 a

a

a

Che cosa si sono detti Giuseppe Conte e Mario Draghi nella telefonata di ieri? A svelarlo è il Foglio, secondo cui i toni della chiamata sarebbero stati “drammatici”, con il leader del Movimento 5 Stelle che avrebbe rivolto il seguente appello al premier: “Aiutami, devo avere un tuo segnale”. La risposta sarebbe però stata gelida: “Siete voi che dovete, con parole chiare, dire che il M5s vuole restare al governo. Quanto accade nel M5s è una questione interna”.

Diretta "Tornare in aula". Rumors sull'incontro: Draghi cede a Mattarella? Tam-tam a Palazzo

I grillini hanno però deciso di uscire dall’Aula e di non votare al Senato la fiducia sul decreto Aiuti. Di conseguenza il Consiglio dei ministri previsto per le 15.30 è stato annullato - ma non è escluso che possa essere convocato in serata, se la situazione dovesse rientrare - e Draghi è salito al Quirinale, dove ha avuto un colloquio di circa un’ora con Sergio Mattarella. La soluzione per scongiurare il patatrac potrebbe essere un voto di fiducia, al quale parteciperebbe anche il M5s facendo rientrare la crisi.

Cosa ci spiega questa crisi di governo? Forze troppo diverse non possono convivere

Altrimenti non sembrano esserci margini per continuare col governo Draghi ma senza quel che rimane del Movimento di Conte: la Lega ha già fatto sapere che senza i 5 Stelle uscirà dall’esecutivo. Se non si trova un modo per far rientrare la crisi, l’unica soluzione potrebbe essere il ricorso alle elezioni anticipate, che sarebbero un sogno che si realizza per Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d’Italia.

"Ci siamo capiti?". Marzio Breda, soffiata-Quirinale: Mattarella durissimo con Draghi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.