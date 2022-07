Giuseppe Conte: "Colpa loro", la frase al veleno che spiega tutto

14 luglio 2022 a

Giuseppe Conte adesso attacca pure il Pd. Con una frase il leader Cinque Stelle mette la parola fine al campo largo che era nato come naturale evoluzione dell'alleanza giallorossa di governo per il Conte bis. Infatti l'ex premier per spiegare i motivi dello strappo con Draghi ha tirato in ballo proprio il Partito Democratico. IL via libera al termovalorizzatore voluto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri (esponente del Pd) è la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

"C’è stata una forzatura", ha detto Giuseppe Conte arrivando nella sede del Movimento in via Campo Marzio, nel centro di Roma. "Vorrei ricordare - ha spiegato - che il Movimento ha dato sostegno a questo governo dall’inizio e con una votazione degli iscritti", e lo ha fatto con degli "obiettivi", che sono quelli per la "transizione ecologica e la giustizia sociale".

Il termovalorizzatore, ha insistito Conte, è "una misura che non c’entra nulla con la transizione ecologica", e lo ha detto quasi puntando il dito contro l’alleato più stretto, quel Partito democratico che ovviamente ha difeso i poteri speciali da attribuire al sindaco di Roma per superare l’emergenza rifiuti. "Per nessuna ragione al mondo" il Movimento poteva votare il decreto aiuti, ha proseguito l’ex premier. E ancora: "Se qualcuno ha operato una forzatura si assuma la responsabilità", la cui origine "è stata nel Consiglio dei ministri, quando i nostri ministri sono stati costretti a non partecipare al voto. Noi siamo coerenti e chiediamo di rispettare il programma di governo definito all’inizio". Insomma adesso volano stracci tra i dem e i Cinque Stelle. Una guerra nella guerra che fa godere (ovviamente) solo il centrodestra.

