Giuseppe Conte telefona, i grillini non rispondono: l'ultimo clamoroso retroscena

Il day after del disastro in Parlamento con lo schiaffo di Giuseppe Conte a Mario Draghi e le dimissioni respinte dal Colle, lascia segni sulla politica di casa nostra. Ma a quanto pare il piano di Giuseppi comincerebbe a fare acqua da tutte le parti perché i suoi stanno dando vita a una sommossa tutta interna a ciò che resta del Movimento Cinque Stelle. A quanto pare l'ex premier avrebbe tentato di contattare tutti i principali esponenti 5s per avere una sorta di feedback su quanto accaduto in Parlamento.

Al netto di un "siamo stati degli scemi" pronunciato, come riporta ilGiornale, da un grillino filogovernista, c'è un silenzio gelido che circonda ormai da ore Giuseppi. A quanto pare la truppa grillina non ha preso bene la mossa del leader che di fatto si trova imbottigliato tra lo strappo ormai avvenuto e i governisti 5s che tifano per ricucire. A quanto pare ci sono forti tensioni, dunque, all'interno del Consiglio nazionale del Movimento, e non solo. Sempre secondo le fonti interpellate da Agenzia Nova,

Conte sta provando a contattare, invano, i suoi parlamentari: in molti, infatti, non hanno risposto alle telefonate del leader pentastellato. Un dato chiave che fa capire quanto sia ormai alta la tensione all'interno del Movimento. In tanti, sempre secondo l'agenzia Nova, sono poi pronti ad abbandonare i gruppi parlamentari, tanto che potrebbero esserci diversi interventi a titolo personale di senatori e deputati del M5s, al termine delle comunicazioni di Draghi nei due rami del Parlamento, proprio per differenziare le proprie posizioni rispetto a quella di Conte. Giuseppi appare un leader senza polso, impegnato come sempre in retromarce goffe e che lasciano disorientati anche i suoi stessi parlamentari.

