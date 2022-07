Pd ed Enrico Letta, quanta ipocrisia: a sinistra questo governo non lo volevano

Iuri Maria Prado 15 luglio 2022 a

Se fosse stato per il Partito democratico di Enrico Letta il governo Draghi non sarebbe nato: e la verità è che quella sinistra ha semmai sofferto l'esperienza di unità nazionale come una disavventura obbligata e spiacevole, assai meno attraente e congeniale rispetto all'affascinante avventura giustizialista, poverista e declinista con i mentecatti dei 5Stelle.

Le enormità progressiste sul «populismo gentile» dei grillini, su Giuseppe Conte «uomo colto» e «punto di riferimento fortissimo», non costituivano soltanto l'ennesima riprova dello sbrindellamento morale di una tradizione politica ormai priva di qualsiasi timore di rendersi ridicola: più gravemente, la generosità spontanea con cui la galassia dei plenipotenziari di sinistra si mobilitava per accreditare quella compagnia di fessi e il suo improbabile capo era segno di una condivisione profonda delle ragioni e delle istanze originarie del vaf***ulo al potere, il disappunto per la noiosa pastoia parlamentare, una bella epopea di governi concessivi e paternalisti, una giustizia sociale fatta di provvidenze e sussidi, un ecologismo balordo e tecnicamente sprovveduto, il semplicismo plebeo delle politica onesta (solo la propria) contrapposta a quella corrotta (sempre degli altri), in pratica la questione morale trasferita dalle sezioni di partito finanziate dal rublo agli algoritmi degli schedatori della Casaleggio Associati. Il governo Draghi è stato un impiccio, in quell'idillio.

