Guido Crosetto: "Voto? Arrivano i barbari...", la profezia su Draghi e le urne

"Questa paura del voto, che è espressione di democrazia, mi ha stufato. Di più: posso dirle che la storia per cui il senso di responsabilità si dimostra solo evitando le elezioni è la cosa più fascista degli ultimi sessant’anni? Sono andati alle urne, in questo periodo, in tutti i Paesi del mondo". Intervistato da Repubblica, Guido Crosetto, imprenditore, già tra i fondatori di Fdi, dopo lo strappo del M5S non vede molte alternative alle elezioni. "Solo da noi - sottolinea - il voto equivale a un ’arrivano i barbari'.

Ma i barbari sono il vicino di casa, il commercialista, la colf. Allora facciamo così: aboliamo le elezioni, diciamo che la democrazia è un problema perché il popolo è stupido. Cambiamo la Costituzione perché devono comandare le elite". Poi Crosetto aggiunge che potrebbero essere in campo "paure immotivate": "Mettiamola in questo modo: non è che, se il centrodestra vince le elezioni, propone Paperino per Palazzo Chigi e Pippo come ministro delle Finanze. Nessuno è così scemo da voler prevalere alle urne per essere cacciato subito con i forconi".

Una presa di posizione chiara quella di Crosetto che spiega bene quale sia la tensione che in questo momento circonda il governo. Fratelli d'Italia ha chiesto più volte in queste ore un ritorno immediato alle urne. Sia la Meloni che altri esponenti del partito chiedono di ridare la parola agli italiani. Ma bisognerà attendere mercoledì, il giorno della verità per Draghi. E per il Paese.

