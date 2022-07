Governo, "guai peggiori...": il "pizzino" dei falchi, così vogliono seppellire l'Italia

16 luglio 2022 a

a

a

Gli Stati Uniti e soprattutto l’Unione Europea guardano con grande interesse quanto sta succedendo in Italia, dove una crisi di governo in questo momento può rivelarsi potenzialmente devastante, considerando l’attuale scenario geopolitico ed economico. Usa e Ue hanno già alzato il pressing su Mario Draghi, affinché rimanga a Palazzo Chigi.

"Qui è un casino...": la frase terremoto che svela il terrore del voto, cosa sta succedendo

È pure arrivato il “pizzino” della Commissione affari economici dell’Europarlamento, che teme grossi rischi per la stabilità finanziaria: “L’Italia potrebbe presto ritrovarsi in guai peggiori che potrebbero rendere nervosi i mercati”. In Europa i falchi sono già partiti alla riscossa, tra l’altro su dossier fondamentali per l’Italia come lo scudo anti-spread della Bce, i fondi del Recovery, la riforma del Patto di stabilità. Intervistato da Repubblica, Lars Feld ha disegnato uno scenario pericoloso per l’Italia. Il consigliere del ministro delle Finanze tedesco ha premesso che “non siamo al 2012, quando l’Italia rischiò di uscire dall’euro”, ma il rischio che senza “un governo in grado di fare le riforme” il Paese diventi “un peso per l’Ue, è alto”.

"Ecco cosa serve nella tempesta". Meloni pronta al voto, ma c'è una "bomba" che può far saltare tutto

Poi lo scontato avviso su Giorgia Meloni, con Fdi che in caso di elezioni anticipate potrebbe essere primo partito di maggioranza relativa: “Se alle prossime elezioni andasse al potere un governo populista, ad esempio con Fratelli d’Italia, ci saranno riflessi sul percorso delle riforme. E allora la Ue dovrà reagire. I soldi non potranno essere concessi senza riforme”.

"Cancellati tutti gli impegni": cosa sta succedendo al Quirinale, la mossa di Mattarella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.