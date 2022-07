Governo, la foto che imbarazza Conte: "Ecco cosa ha fatto l'amico di Putin"

17 luglio 2022 a

a

a

Una foto e un tweet: grande imbarazzo per Conte e i Cinque Stelle. Lo scatto pubblicato da Vladimir Milov spiazza tutti i grillini. L'uomo che vent'anni fa era un giovane viceministro russo per poi passare a Scelta Democratica di Navalny, su Twitter ha postato l'immagine di Conte con Draghi e una frase molto chiara: "L'amico di Putin, Giuseppe Contem sta cercando di far cadere il governo di Mario Draghi in Italia". Parole durissime che riaprono i dubbi sui legami tra il Movimento Cinque Stelle e Mosca.

"Cosa succede mercoledì in Parlamento". Elezioni o no? La profezia di Sabino Cassese

Ma riaprono anche alcuni sospetti sui rapporti tra lo stesso Conte e lo zar. Basti pensare alle incursioni dei militari russi in Italia durante l'emergenza Covid, una pagina oscura ancora tutta da decifrare. Insomma sul piano internazionale, come ricorda ilGiornale, la figura di Conte viene affiancata a quella di Putin. Un accostamento che potrebbe svelare i veri motivi di questa crisi che di fatto potrebbe avere anche una regia internazionale. Ma come ha ricordato oggi il direttore Alessandro Sallusti su Libero, il vero pallino in mano ce l'hanno Silvio Berlusconi e Matteo Salvini.

Crisi di governo, odi e veti incrociati: così la vendetta governa la politica

A loro due spetta la decisione finale se accettare il percorso delle urne anticipate o quello di un nuovo governo. Il centrodestra unito, come è noto, ha il favore dei sondaggi e non avrebbe alcun problema a trionfare alle urne. Ma di fatto questa crisi dovrà attendere la giornata di mercoledì per arrivare a un vero e proprio punto di svolta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.