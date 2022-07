M5s implode, le chat al veleno: "Mer***, sfig**, sciacalli"

18 luglio 2022 a

Volano stracci all'interno del Movimento 5 Stelle. Qui, nell'ultima assemblea, deputati e senatori se ne sono dette di ogni. L'ultimo a finire nel mirino il capogruppo alla Camera, Davide Crippa. La sua colpa? Aver detto che fiducia al governo di Mario Draghi non dovrebbe essere in discussione. La tensione però è alle stelle. Lo dimostrano alcune chat riportate da Repubblica. Tutti questi messaggi al vetriolo sono indirizzati agli scissionisti di Luigi Di Maio. "Ah gli statisti... Siete squallidi per non dire peggio - scriveva per esempio la senatrice piemontese Elisa Pirro - Il movimento vi sopravviverà. Voi però affogherete nella m.... di cui vi state circondando".

E ancora: "Sciacalli? Sono un cancro che va estirpato". Sempre in chat, il 21 maggio Paola Taverna se la prendeva con i colleghi "rei" a suo dire di avere indirizzato un articolo di giornale che raccontava di una fronda a Palazzo Madama contro di lei. "Ma davvero 4 sfigati pensano di colpirmi con queste ca**te?", scrive la vice-presidente del Senato.

A gettare ancora più benzina sul fuoco una foto pubblicata da Beppe Grillo. Il garante M5s ha cambiato la sua immagine profilo di Whatsapp. Fin qui nulla di strano se non fosse che Grillo ha deciso di usare l’immagine di un barattolo di colla Coccoina. Cosa ci sia dietro non è dato sapersi, ma per diverse fonti si tratta di una frecciata ai parlamentari "incollati alla poltrona".

