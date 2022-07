Beppe Grillo a Virginia Raggi: "Tieniti pronta", crisi di governo e terremoto

20 luglio 2022 a

a

a

Beppe Grillo ha già allertato Virginia Raggi, "tieniti pronta". Il piano è quello di far fuori Giuseppe Conte. Per questo l'Elevato in questi giorni di tensioni e spaccature sta in silenzio. "Lucido, cinico, feroce", osserva Fabrizio Roncone in retroscena su il Corriere della Sera, "osserva il Movimento che esplode, implode, si spacca e frantuma, una scissione realizzata e una annunciata, tra tonfi, sputi e urla". La questione è che Grillo voleva proprio che andasse in questo modo.

"Pd-M5s, impossibile una futura alleanza". La Madia silura Conte (per conto di Letta)

Al fondatore del Movimento 5 stelle infatti non è mai piaciuto l'avvocato del popolo: "'Le urgenze che abbiamo posto a Draghi non sono urgenti': quando sento Conte - dice in privato - mi vengono le bolle. Quanto a Di Maio: tutti sanno che l'ha sempre chiamato 'il piccoletto' (sprezzante). Nel suo spettacolo Insomnia lo fulminava con questa battuta: 'Io sono l'unico a conoscere tutte le cose vere della vita di Luigi. Io sono l'unico in grado di metterlo in difficoltà'".

Diretta "Finito il patto di fiducia. Ora c'è un solo modo". Draghi, il bazooka contro Conte e M5s

Per questo Di Maio ha mollato il Movimento. Mentre Conte è in un cul de sac. con un "gran via vai di auto blu, deputate con borse Louis Vuitton, Casalino come un divo del cinema anni Trenta tra minacce inaudite e volgari compromessi, patetici bizantinismi, sondaggi in picchiata". Per Grillo Conte si schianterà da solo, non c'è bisogno che lui intervenga. Faranno tutto da soli. Ma Grillo ha un piano in mente: tutti i giorni si sente al telefono con Virginia Raggi. "Grillo le ha detto: tieniti pronta. Tra un po', si torna all'antico. Arrabbiati contro tutto e contro tutti". E pare che ci sarà anche Alessandro Di Battista...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.