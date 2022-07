Giuseppe Conte, come lo sorprendono mentre Draghi parla: sconcertante

20 luglio 2022 a

Mentre Mario Draghi parla al Senato, Giuseppe Conte che la crisi di governo l'ha scatenata, è online su Whatsapp. "Conte sta seguendo Draghi in tv da una stanza del gruppo parlamentare del Movimento Cinquestelle al Senato", scrive Tommaso Labate nella diretta del Corriere. "'E forse nel mentre sta chattando su WhatsApp', si lascia scappare un suo ex ministro. Come fa a saperlo? 'Stavo per scrivergli un messaggio e ho visto che era online'".

Il leader pentastellato è infatti a Palazzo Madama con la "war room" del Movimento 5 stelle. Con Conte ci sono anche i vicepresidenti Mario Turco e Michele Gubitosa. Il Movimento deve decidere se votare o meno la fiducia. Ieri 19 luglio erano circolate voci di possibili contatti con il premier e anche che l'ex presidente del Consiglio stesse valutando la possibilità di votare la fiducia. Draghi nel suo intervento ha sicuramente fatto delle aperture alle richieste dei grillini ma ha anche ribadito che su altri aspetti, come il superbonus, non intende cambiare idea.

E infatti la reazione del M5S al discorso di Draghi al Senato è stata molto fredda. "Il discorso di Draghi? Molto generico", dice all'Adnkronos Mario Coltorti, presidente della Commissione Trasporti. La capogruppo Mariolina Castellone si trincera dietro un no comment: "Parleremo dopo". Qualche parlamentare si sfoga: "Avevamo chiesto impegni più precisi...". In casa 5 Stelle si attende solo la reazione di Conte, che dovrà sciogliere la riserva con un segnale. "Su lotta alle mafie, salario minimo e reddito di cittadinanza abbiamo applaudito. Di certo non l'abbiamo fatto sul nuovo invio di armi all'Ucraina...", spiega una senatrice. Qualcuno ha contestato il passaggio sulla necessità di una nuova riforma delle pensioni. E alla fine i pentastellati, così come la Lega, non applaudono la fine del discorso del premier.

