Giorgia Meloni contro Draghi: "Ha chiesto pieni poteri. Ora...". Il centrodestra implode?

Non è piaciuto affatto a Giorgia Meloni il discorso di Mario Draghi in Senato. Forse logico, visto che Fratelli d'Italia è di fatto l'unico partito di opposizione al governo in Parlamento, ma i toni della leader sono duri tanto quanto le stilettate del premier al Movimento 5 Stelle, ma soprattutto al centrodestra. Inattese, infatti, le critiche veementi (con tanto di voce sensibilmente più alta e increspata) alle proteste di piazza di tassisti e balneari: "C’è bisogno di un sostegno convinto e non a proteste non autorizzate talvolta violente sulla maggioranza di governo". Come dire: se state con me, basta ammiccamenti populisti.

"Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani - è il commento della Meloni sulla propria pagina Facebook -. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto, non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd. Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali. Fratelli d'Italia non intende assecondare questa pericolosa deriva. Decidano gli italiani del proprio futuro, non questo Parlamento delegittimato e impaurito. Elezioni subito".

La palla a questo punto passa a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che si sono tornati a riunire a Villa Grande in questi minuti: cosa farà il centrodestra di governo? Asseconderà le spinte alle urne di Fratelli d'Italia o manderà giù il rospo, continuando a sostenere il governo, facendo di fatto esplodere l'alleanza?

