Mario Draghi, Paragone lo attacca: lui risponde urlando "vero!"

20 luglio 2022 a

a

a

Un siparietto che la dice lunga sull'alta tensione che si respira in Aula in queste ore frenetiche in cui tutto sta venendo giù. A quanto pare, secondo quanto ha riportato ilCorriere, Mario Draghi avrebbe lasciato l'aula del Senato dopo aver letto la sua (durissima) replica prima di porre la fiducia sulla risoluzione Casini.

"Chissenefrega di lui, stia con i suoi amici": Mentana sbrocca contro Tajani

Una volta uscito da palazzo Madama, qualcuno gli chiede: "Sta andando al Colle per rassegnare le dimissioni?". La risposta è una battuta gelida, in perfetto stile SuperMario: "Intanto prendo l'ascensore". Pochi minuti prima Gianluigi Paragone stava chiudendo il suo intervento dicendo "basta con i premier nominati". E Draghi dal suo scranno aveva detto: "Vero!".

Voto di fiducia, Draghi al Colle: colpo di scena, ecco che cosa sta per accadere

Insomma da queste poche battute si intuisce lo stato d'animo del premier che di fatto ha dato vita a una replica in Senato piuttosto aspra elencando i punti critici dell'agenda di governo della maggioranza, come ad esempio il Superbonus voluto dal Movimento Cinque Stelle. Insomma Draghi molto probabilmente terminerà la sua esperienza a palazzo Chigi, ma a quanto pare non ha perso il senso dell'umorismo anche in un momento delicato come questo.