Mastella alla Meloni: "Non illuderti", così Salvini e Berlusconi la fregheranno

Giorgia Meloni a un passo da Palazzo Chigi. Se i sondaggi verranno confermati anche alle Politiche e il centrodestra manterrà la promessa: la leader di Fratelli d'Italia diventerà premier. Eppure qualcuno la mette già in guardia. Si tratta di Clemente Mastella. "Giorgia, non ti illudere, non succederà: Salvini e Berlusconi ti fregheranno comunque", esordisce al Corriere della Sera. Per lui, sindaco di Benevento, "il centrodestra ormai è più una destra. È un fatto di numeri: il partito di Berlusconi prende la metà dei voti di Salvini e un terzo di quelli di Meloni. Peraltro al Nord, dove di più è stata sofferta la caduta del governo Draghi, industriali, commercianti, piccoli imprenditori che votavano Lega ora sono molto arrabbiati. Si asterranno. Muovendosi nella direzione di un progetto di solidarietà nazionale, il centrosinistra se la gioca".

Come? Secondo Mastella l'unica formula è quella di una coalizione larga ma senza i Cinque Stelle. Soprattutto tra i consigli che vuole affidare a Enrico Letta e Partito democratico c'è quello di puntare su sindaci e amministratori, "sia perché si candidino, sia perché indichino candidati. Se al Pd pensano di fare le liste dividendosi i posti in base al peso delle correnti, hanno già perso".

Il primo cittadino sembra avere le idee chiare anche sui temi: "Ne pongo almeno tre". Tra questi, quelli fondamentali, sono: "Attenzione ai diversamente abili, trascuratissimi, ingabbiati nel labirinto della burocrazia, lotta alla disuguaglianza tra Nord e Sud anche riprendendo il reclutamento nell’amministrazione pubblica, revisione immediata del Pnrr, i cui benefici non stanno arrivando ai Comuni".