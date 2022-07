Tommaso Cerno, "Meloni leader. Cosa deve fare Letta". Tre minuti da ovazione

26 luglio 2022 a

Tommaso Cerno, ospite di Francesco Magnani a L'aria che tira - Estate, su La7, nella puntata del 26 luglio, sfida Enrico Letta "Può tornare a darmi del tu, non chiedo un posto. Letta deve avere il coraggio di andare da solo. Passare dai giaguari alle tigri è una cosa che lascio fare a loro, sono entrambi animali in via di estinzione". L'Italia, prosegue il senatore piddino, "è in un momento di gigantesco cambiamento, il centrodestra sta vivendo il passaggio naturale alla leadership di Giorgia Meloni. Può piacere o no, lo decideranno gli italiani, ma la politica quella vera, non quella delle poltrone, dice che la destra, dopo Berlusconi e il fallimento di Salvini, in questa legislatura, ha un leader e si chiama Giorgia Meloni. Sarà lei a dimostrare se è capace di farlo", sottolinea Cerno. "Non saranno i giornali americani, che non hanno mai capito nulla dell'Italia, a spiegarci se vincerà".





"È chiaro che nella destra questo passaggio è storico. È chiaro che nella destra c'è la sensazione che tutto può cambiare", conclude Tommaso Cerno. "Quindi do un consiglio a Letta. Non può candidarsi con gente che non vuole lui come leader. Deve andare da solo. Anche in caso di sconfitta, abbia il coraggio di sfidare la destra con una nuova sinistra. Lasci stare il centro. Esistono due modelli d'Italia che si andranno a scontrare con la peggiore legge elettorale possibile".