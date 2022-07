Giuseppe Conte, una mossa disperata: pubblica il pizzino del vertice di centrodestra

28 luglio 2022 a

"Le nostre priorità: salario minimo per chi ha stipendi da 2 o 3 euro l’ora, taglio delle tasse sul lavoro per aumentare gli stipendi, aiuti a famiglie e imprese sulle bollette": Giuseppe Conte le prova tutte pur di catturare l'attenzione e denigrare le altre forze politiche. Ecco il perché del suo ultimo tweet. Il leader del M5s, infatti, ha pubblicato un appunto scritto a mano e firmato dai leader del centrodestra con la spartizione dei seggi decisa dal vertice di ieri e ha scritto: "Le priorità del centrodestra: la spartizione di collegi elettorali e posti di potere”.

Nonostante le tensioni col Pd, che dei grillini non vuole sapere nulla dopo la caduta del governo Draghi, Conte ha detto che sarebbe disposto a dialogare con loro "solo se i dem si schierano con i più deboli, col lavoro, con i più giovani, con le donne”. Poi però ha precisato che questo non significa che “riapre alla possibilità di una alleanza col Pd in questa campagna elettorale“.

In una recente intervista a Studio Aperto, invece, il leader grillino è tornato sulla caduta del governo dicendo: "E' caduto perchè Draghi non ha offerto risposte concrete alle questioni che abbiamo posto, che non riguardavano il Movimento ma tutti gli italiani. Parlo del precariato, delle famiglie che ormai già a metà mese sono indecise se pagare le bollette o fare la spesa. Per questa ragione Draghi ha dato la netta impressione di volersi dimettere a tutti costi, altrimenti non si spiegherebbe il tono sprezzante con cui ha affrontato il dibattito in Parlamento”.