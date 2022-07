Zona Bianca, Berlusconi distrugge Calenda: "In cinque anni...", una scomoda verità

29 luglio 2022 a

Silvio Berlusconi, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 28 luglio, stronca Carlo Calenda: "È un centro finto, il centro siamo noi di Forza Italia e non credo che avranno neppure un buon risultato elettorale", tuona il Cavaliere rispondendo a una domanda sui risultati elettorali dei partiti di centro. E aggiunge il presidente di Forza Italia: "Riguardo ai ministri che hanno lasciato Forza Italia credo abbiano fatto non solo un grave errore per il loro futuro e la loro carriera politica che non ci sarà, ma hanno tradito i loro elettori".

E ancora, sempre contro il progetto politico di Calenda e Azione, Berlusconi afferma durissimo: "C'è Calenda che con questo finto centrino pensa di portarlo a sinistra, ma saranno pochi voti. Calenda che in 5 anni ha cambiato cinque volte partito e nome del proprio partito, quindi, non c'è nessuna possibilità per la sinistra di superare i voti del centrodestra e nessuna possibilità che Calenda si prenda il nostro elettorato. Adesso ci sono stati questi signori che sono andati via da noi", conclude riferendosi ai fuoriusciti come Gelmini, Carfagna e Brunetta, "e due o uno è andato con Azione di Calenda ma non sono andati lì perché Calenda li ha attratti. Escludo assolutamente che ci siano attrattività da parte di Calenda sui nostri parlamentari".