Corsa al voto, Renzi sulla Meloni: "Fascista? Fanno come con Berlusconi"

02 agosto 2022 a

a

a

"C'è un rischio fascista in Italia? No, per me no": Matteo Renzi, ospite di Paolo Celata a Corsa al voto su La7, ha parlato della leader favorita alle elezioni del 25 settembre, Giorgia Meloni. E ha spiegato che il pericolo di un ritorno al passato semplicemente non esiste. "Se qualcuno vede i fascisti alle porte lo rispetto - ha continuato il segretario di Italia viva - ma secondo me questo pericolo non c'è".

"Vi spiego la strategia vincente di Giorgia Meloni": Paolo Celata la incorona

Secondo lui, infatti, sono altri i temi di cui è necessario parlare: "Combatterò in tutti i modi per andare a discutere di che idea della globalizzazione ha lei, che è sovranista, di che idea dello sviluppo economico ha lei, che racconta che bisogna fare il protezionismo, di che idea ha lei della visione sociale del Paese, dell'ambiente". "Ma Giorgia Meloni che in Europa sta con Vox e Orban è preoccupante?", ha chiesto allora il conduttore. E Renzi: "Ma volete dirmi che la Meloni è una donna di destra conservatrice che io non apprezzo? Certo. Però se volete fare la campagna elettorale contro il fascismo state facendo lo stesso errore che per decenni la sinistra ha fatto con Berlusconi. Demonizzandola le regalate una caterva di voti".

Matteo Renzi a Corsa al voto, il video

Letta e il Pd verso il baratro: se il centrodestra stra-vince... un piano pazzesco

Per il senatore sarebbe più giusto prendersela con la presidente di FdI per altri motivi: "Attaccatela perché non è in grado di governare il Paese, dite cos'è che ha sbagliato, ma non ditele che è fascista". "Comunque lei per essere un ex segretario del Pd mi sembra essersi spostato molto verso destra in questi anni", è intervenuta poi la giornalista Silvia Sciorilli Borrelli. Cosa a cui Renzi ha risposto:"Questi sono punti di vista, io sono sempre rimasto lì".