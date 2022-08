Minzolini contro Repubblica: "Renzi attacca Letta? Un minuto dopo..."

01 agosto 2022 a

La propaganda si è messa in moto. Da giorni alcuni quotidiani non fanno che inventarsene di ogni pur di gettare il fango su Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Ma non solo, vista la situazione delineata dai sondaggi, per il Partito democratico e il centrosinistra le elezioni non saranno una passeggiata. Da qui "l'aiutino". "Viene quasi da ridere - esordisce su Twitter Augusto Minzolini riportando una 'strana coincidenza'. Repubblica sta al Pd come l’Unità stava al PCI. Renzi attacca Letta su tassa di successione e un minuto dopo esce un sondaggio su Repubblica it. che segnala un gradimento dell’ex-premier nell’elettorato del Pd dell’1%.La Pravda sarebbe stata meno veloce".

Insomma, il piano del quotidiano di Molinari è chiaro. Addirittura giorni fa Repubblica se ne usciva con uno "scoop", che ha strappato il sorriso persino alla leader di Fratelli d'Italia. "Sorella, cognato, confidenti. Il partito di Meloni in mano al cerchio magico", era il titolo dell'articolo a cui la Meloni ha replicato con ironia.

"Lo ammetto - cinguettava -. Repubblica mi ha beccato e non posso più negare. Mi confido con mia sorella Arianna, da sempre, da quando sono nata e su qualsiasi cosa. Se sono contenta, triste, preoccupata o se mi serve un consiglio, ho bisogno di parlarne con lei".