Carlo Calenda esulta per l'accordo col Pd? "Al Dio Poltrona...", fioccano insulti

"Per quanto ci concerne, l’accordo raggiunto oggi con il Pd è pienamente soddisfacente": Carlo Calenda festeggia su Twitter l'alleanza con Enrico Letta. Era da giorni che i leader di Azione e Pd si stuzzicavano e punzecchiavano a distanza. L'uno ponendo condizioni chiare e non modificabili, l'altro facendo appelli al buon senso. Alla fine, dopo vari tira e molla, si è arrivato al patto pre-elettorale. Calenda si è detto soddisfatto "sia sul tema uninominali, sia sul tema punti programmatici. Da rigassificatore a no all’aumento delle tasse. E ora a combattere".

Quanti candidati ottiene Calenda, i dettagli dell'accordo: Letta truffato?

A corredo del tweet in cui esprime la sua soddisfazione, il segretario di Azione pubblica anche le foto del programma di questa alleanza. Peccato però che non tutti abbiano accolto in maniera positiva l'esito di queste trattative. Tant'è che i commenti sotto al tweet sono soprattutto di utenti delusi. C'è chi scrive: "Male, male"; chi invece: "Al Dio poltrona non si comanda". E ancora: "La parola combattere è proprio fuori luogo, e comunque ci dica come è finita con Di Maio e Fratoianni?".

La decisione tanto sofferta di Calenda, insomma, non ha entusiasmato né i suoi elettori reali né i suoi elettori potenziali. Chi magari sperava in un terzo polo, anche con Matteo Renzi, si è dovuto ricredere. Secondo gli utenti, inoltre, l'unico motivo che avrebbe spinto il leader di Azione a questa scelta sarebbe di tipo personale: "Mi dispiace tanto per questa vostra decisione, ma mi rendo conto che era l'unica opzione per te per tornare ad avere un qualche incarico. Peccato, in bocca al lupo!".