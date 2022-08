Carlo Calenda, cosa diceva di Pd e Renzi il 14 giugno: travolto da questo video

02 agosto 2022 a

Sempre a puntare il dito, a rivendicare la sua purezza, ad attaccare a destra e a manca: semplicemente Carlo Calenda. L'uomo del momento, per motivi un poco oscuri: nei sondaggi vale meno del 4%, eppure pare essere il baricentro delle alleanze per il centrosinistra in vista del voto del 25 settembre.

E oggi, quell'alleanza - o meglio, "patto", per usare la parola scelta per presentarla - è stata sancita: intesa tra Calenda ed Enrico Letta, tra Pd e Azione. Intesa che riguarda i collegi uninominali: non si candideranno i leader, no agli ex grillini, no ai transfughi di Forza Italia e una serie di altri "no", de facto imposti tutti, o quasi, dal leader di Azione.

Tra questi "no" c'è anche quello a Matteo Renzi e Italia Viva, fuori dal patto. L'ex premier ha subito replicato affermando che il suo partito è pronto a correre da solo e non correrà mai con chi ha fatto cadere Mario Draghi: il riferimento è agli ex forzisti imbarcati da Calenda, per esempio Mariastella Gelmini e Mara Carfagna.

Eppure, a stretto giro di posta, tra gli account renziani e non solo ha ripreso a circolare alla velocità della luce un "vecchio" video. Vecchio tra virgolette perché risale al 14 giugno 2022: meno di due mesi fa. E basta una frase: "Ritengo che no, Matteo Renzi farà un accordo col Partito democratico, otterrà qualche collegio...", affermava solenne Carlo Calenda, il quale escludeva ogni tipo di intesa col Pd. Come dire: una discreta figuraccia...