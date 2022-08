Enrico Letta delira a La7: "Giorgia Meloni? Io a Ferragosto..."

04 agosto 2022 a

Campagna elettorale ristretta e per questo, da certi punti di vista, ancor più appassionante. E la sinistra schiera tutte le sue armi, anche mediatiche: si pensi alle recenti polemiche contro Rai 1 e Tg1 per gli incredibili attacchi a Giorgia Meloni. E si pensi anche a La7, avamposto progressista, la rete più rossa che c'è: l'ultima trovata è La corsa al voto, speciale bi-settimanale attualmente condotto da Paolo Celata, il fedelissimo di Enrico Mentana che si è collocato senza indugi contro la triade composta da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia.

Bene, e proprio al programma de La7, nella serata di mercoledì 3 agosto, ospite in studio - con enorme cravattone rosso - c'era Enrico Letta, il segretario del Pd e capo dell'accozzaglia progressista che dopo aver imbarcato Carlo Calenda ha iniziato a sciogliersi come neve al sole. A tempo record.

E in studio c'è anche Alessandro De Angelis, firma dell'Huffington Post, che si rivolge al dem e afferma: "Lei ha nominato più volte Giorgia Meloni, o noi o loro, è pronta a sfidarla in un duello televisivo?". E Celata: "Perfetto, grazie mille, lanciamo l'invito alla Meloni: è sempre la benvenuta qui in questa televisione". Sì, come no. Dunque Letta risponde, in pieno furore agonistico: "Anche lunedì 15 agosto". Insomma a Ferragosto: una barzelletta, un discreto delirio. "L'unico giorno in cui non c'è la trasmissione", ricordano al piddino. Letta per tutta risposta alza il ditino e sussurra: "Voi non volete eh... Io sarò qua, lunedì 15 agosto se volete sarò qua". Tutti davanti alla tv a Ferragosto: c'è Enrico Letta...