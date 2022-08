Mezz'ora in più, Zaia ridicolizza Letta: "Si diceva che i comunisti mangiavano i bambini..."

07 agosto 2022 a

a

a

"Le parole di Letta sulla difesa della Costituzione mi ricordano quando si diceva che i comunisti mangiavano i bambini; parliamo di problemi reali, dei progetti per i giovani": Luca Zaia, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3, commenta così le parole pronunciate ieri dal segretario del Pd. Letta, infatti, dopo avere raggiunto un'intesa con Verdi e Sinistra Italiana aveva detto che quello era un patto a difesa della Costituzione, minacciata dal centrodestra.

"Cattivoni, svilito": la fedelissima di Calenda sbrocca, Letta massacrato

Il giudizio del governatore veneto sul pensiero di Letta è stato netto. Zaia, poi, ha parlato delle elezioni del 25 settembre e riferendosi a Salvini ha dichiarato in maniera pragmatica: "Nel caso in cui il centrodestra vincesse, lui deve avere un ruolo centrale, perché è il segretario. Ma prima bisogna vincere". Poi un accenno anche alla leader di FdI: "Meloni la conosco, siamo stati colleghi ministri. Lei segue il suo partito, anzi lo ha fondato, e noi siamo la Lega, siamo un'altra cosa. Per noi l'autonomia non è un di cui. Dobbiamo vincere le elezioni e poi capiremo chi farà il premier".

Video su questo argomento "Qualcuno era pronto a farsi pagare il biglietto per Mosca in rubli”: Di Maio, fango sul cdx

Parlando di uno dei temi più cari al centrodestra, inoltre, Zaia ha aggiunto: "Si deve partire dai decreti sicurezza, Poi Lampedusa è la porta d'Europa: l'Italia non si può far carico da sola di un problema europeo". E ancora: "In Veneto i migranti si sono completamente integrati, poi serve il rigore del rispetto della legge, in modo da dividere la parte buona da chi si comporta male. Dobbiamo uscire dallo schema ideologico".