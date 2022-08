Giorgia Meloni, profezia su Calenda: "Forse scappa con Renzi"

07 agosto 2022 a

"Colpo di scena nella telenovela del centrosinistra. Calenda non sposa più Letta, forse scappa con Renzi": Giorgia Meloni commenta in modo sarcastico l'ultimo stravolgimento politico a sinistra. Dopo avere stretto un accordo con Letta nei giorni scorsi, infatti, adesso il leader di Azione si tira fuori dall'alleanza. Il motivo? L'ingresso nella coalizione di personaggi politici da lui distanti: Fratoianni, Bonelli, Di Maio.

L'annuncio di Calenda è arrivato in diretta tv su Rai 3. "Letta mollato sull’altare pensa al suo vecchio amore Conte - ha continuato la leader di Fratelli d'Italia su Twitter -. Il finale tra 7 giorni, quando scadrà il termine per le alleanze. Intanto gli italiani lottano con crisi economica e caro vita". La Meloni, insomma, sottolinea quanto siano futili le questioni di cui si discute a sinistra ormai da giorni mentre la situazione in Italia (e non solo) è sull'orlo del baratro.

Tanti i commenti di sostegno. Qualcuno per esempio ha scritto. "E pensare che fino a pochi giorni fa eravamo governati da loro e che volevano pure arrivare a fine legislatura". Qualcun altro invece: "Io non ho parole. So solo che alla fine a rimetterci siamo noi italiani... siamo noi italiani senza lavoro... senza prospettive". E ancora: "Sono RIDICOLI, pensare che c’è gente che ancora lì vota".