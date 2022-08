Enrico Letta striglia Calenda: "Che promesse puoi fare?"

07 agosto 2022 a

"Che promesse puoi fare agli italiani se sanno che già con gli alleati rompi la parola data?": Enrico Letta lancia una stoccata a Carlo Calenda, che oggi ha deciso di rompere l'alleanza col Pd. Una decisione che riguarda solo il suo partito, Azione, e non Più Europa, che invece andrà avanti con i dem. Intervistato dal Tg1, il leader del Pd ha attaccato: "Gli italiani hanno visto benissimo, c'è stato un patto sottoscritto e una parte ha deciso di non onorare la parola data. Secondo me in politica, come nella vita, è abbastanza grave".

Parlando del suo partito, poi, il segretario ha aggiunto: "Il Pd sarà ancora più determinato rispetto a prima. E' chiaro che gli italiani, con queste legge elettorale, dovranno scegliere se essere governati da Meloni, dalle destre, o da noi. Questa scelta è netta e Calenda ha deciso di aiutare la destra, facendo quello che ha fatto".

Il leader del Pd, poi, ha chiuso di nuovo la porta a Giuseppe Conte e al M5s: "Sono molto determinato, ora si parte in campagna elettorale, le alleanze sono definite. E' stato Conte a far cadere il governo Draghi. Si è assunto un'enorme responsabilità, e per noi questo è un fatto conclusivo". Lo stesso Conte ha commentato duramente tutto quello che è successo oggi a sinistra: "Questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante il Conte II". E infine: "La 'santa alleanza repubblicana' messa su per contrastare Meloni ora si indebolisce e perde pezzi".