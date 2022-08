Giorgia Meloni, impensabile confessione su Morgan: "Ogni tanto ci scriviamo..."

08 agosto 2022 a

Giorgia Meloni fa chiarezza sulla questione Morgan, che qualche giorno fa ha rivelato: "Le sto dando dei consigli per il programma elettorale". "Ogni tanto ci scriviamo degli sms. È vero che l'altro giorno mi ha scritto un sms dicendo 'attenti al linguaggio nel programma' ed è diventato 'Morgan scrive il programma di FdI', ma non è vero", ha chiarito la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista radiofonica con Rtl 102.5.

La Meloni, tra l'altro, ha anche precisato: "Il programma di Fratelli d'Italia non è stato ancora pubblicato, alcuni commentano quello di cinque anni fa e altri scrivono cose totalmente inventate". Dunque la rivelazione del cantante ed ex leader dei Bluvertigo, che aveva detto di dare dei suggerimenti relativi alla comunicazione, era solo in parte vera. Certo, però, non è lui a scrivere e curare il programma che la Meloni intende presentare in vista delle elezioni.

Nel corso della stessa intervista, poi, la leader di FdI ha chiarito anche la questione sul nome del premier in caso di vittoria: "Se Fratelli d’Italia dovesse prendere più voti alle prossime elezioni, il nome per la presidente del Consiglio è il mio. Perché Meloni no?". E infine: "Le regole nel centrodestra sono chiare, il partito che ottiene più voti propone il nome del premier".