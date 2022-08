Giorgia Meloni, Morgan: "Cosa sto facendo per la leader FdI"

05 agosto 2022 a

Clamoroso, ma vero. Almeno fino alla smentita. A prodursi nella rivelazione è Morgan, Marco Castoldi, il controverso cantante ed ex leader dei Bluvertigo. Il tutto in un'intervista a Il Giornale in cui afferma: "Sto consigliando Giorgia Meloni per il programma elettorale". Possibile? Questo è quel che sostiene.

Dunque, Morgan specifica di non avere alcuna intenzione di candidarsi in Parlamento. Lo spiega con parole sue, con paragoni altisonanti che tradiscono la sua altissima considerazione di se stesso: "Pier Paolo Pasolini o Carmelo Bene si sono mai candidati?", sussurra.

Per quel che riguarda i suoi consigli alla leader di Fratelli d'Italia, Moragn spiega che si tratterebbe soltanto di aspetti relativi alla comunicazione, come se non si trattasse di una delle cose più importanti e decisive in piena campagna elettorale: "Ho detto la mia sull’uso dei vocaboli, sulle parole, che poi sono parte del mio mestiere". Quindi, quando gli chiedono un parere circa la linea politica di FdI, Morgan si trincera dietro a un "non ne voglio parlare". Enigmatico...