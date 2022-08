Enrico Letta, la strana voce: "Tutto pronto per il Letticidio"

08 agosto 2022 a

Le grandi manovre dietro le quinte sarebbero già iniziate. Enrico Letta dopo lo strappo con Azione rischia davvero grosso. Il segretario dem infatti è stato chiamato alla guida del Nazareno per risollevare le sorti del partito dopo la timida conduzione della macchina da parte di Nicola Zingaretti.

Un flop clamoroso alle urne potrebbe avere ripercussioni molto serie sullo stesso Letta. Ma il segretario dem, come rivelano alcune voci apparse su affaritaliani.it, dovrebbe guardarsi le spalle da una possibile congiura all'interno del partito. Di fatto in tanti ssarebbero scontenti per la gestione della partita sulle alleanze che sta conducendo il segretario del Pd. Una partita confusionaria che aprirebbe lo spazio per una fronda tutta interna al Nazareno. Al momento le critiche arrivano da fuori, ma chi conosce bene le stanze del Pd sa che tra qualche settimana, dopo il voto, arriveranno gli attacchi dalle mura amiche.

E affariitaliani fa anche qualche nome. A quanto pare uno dei più agguerriti potrebbe essere proprio Nicola Zingaretti che ha lasciato il suo posto da segretario proprio per far largo a Letta. Ma critiche nel partito sarebbero arrivate anche per la gestione della trattativa con Tabacci e con Luigi Di Maio. Una trattativa bollata come "poco professionale". Ma malcontenti ci sarebbero anche dalle parti dei Giovani Turchi e da quelle di Francesco Boccia. Insomma l'aria attorno a Letta si fa sempre più pesante e c'è chi giura che tutto sarebbe pronto per il "Letticidio".