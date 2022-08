Silvio Berlusconi fulmina Carlo Calenda: "Lo ha scoperto oggi?"

09 agosto 2022 a

Silvio Berlusconi si è preso ancora un po' di tempo per pensare a un'eventuale candidatura. "Nel mio partito mi hanno detto che è importante che mi candidi, ma lasciatemi pensare". Risponde così il leader di Forza Italia su Radio 24, a chi lo incalza: "Oggi parliamo del futuro del Paese che amiamo e del futuro dell'Italia". Altrettanto poco interessanti per l'ex premier sono i continui tira e molla nel centrosinistra: "Non penso - spiega - che sia davvero così importante seguire i continui cambiamenti di idea del signor Calenda. Lui è un parlamentare europeo eletto nel Partito democratico che la settimana scorsa ha fatto un accordo con il Partito democratico e che oggi ha scoperto che il Partito democratico è di sinistra, francamente, non mi pare un tema così importante".

Più importante invece il programma che il centrodestra dovrà presentare in vista delle elezioni del 25 settembre. E così, dopo Matteo Salvini, ad anticipare i temi ci pensa lo stesso leader azzurro: "Il nucleare pulito, i rigassificatori, il massiccio impiego di risorse per le energie rinnovabili sono nel nostro programma". Berlusconi e alleati intendono accelerare su argomenti su cui "per troppo anni siamo stati fermi per i no della sinistra".

"Imprese e cittadini pagano un prezzo molto alto - conclude -. Daremo il via a interventi immediati, con impianti per dissalare le acque del mare, la costruzione di invasi per non disperdere l'acqua piovana e la revisione delle reti idriche che oggi disperdono il 50 per cento dell'acqua. Sono priorità assolute. Vogliamo un Paese più efficiente nel quale ambiente ed energia siano sinergici".