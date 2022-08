Carlo Calenda, rissa con Emma Bonino: "Sei un truffaldino"

10 agosto 2022 a

Botta e risposta durissimo tra Emma Bonino e Carlo Calenda. Dopo lo strappo di Azione con il Pd e la relativa separazione da +Europa, si regolano i conti tra ex alleati. Bonino e Calenda infatti viaggiavano sulla stessa barca con un programma comune che univa Azione a +Europa. Poi il crac. La Bonino non ha infatti digerito lo strappo del elader di Azione e così ha deciso di tenere fede al patto con Letta. Apriti cielo.

La Bonino oggi ha infatti attaccato senza se e senza ma proprio Calenda con una frase abbastanza dura: "Mai visto voltafaccia così truffaldino come quello di Calenda". Parole di fuoco che accendono ancora di più la campagna elettorale e che di fatto lasciano strascichi polemici abbastanza profondi.

Infatti a stretto giro è arrivata la reazione di Calenda che non le ha mandate a dire alla stessa Bonino: "Emma Bonino io sono una persona educata. Ho avuto per te solo parole di stima. Cerca però di non perdere il controllo di te stessa. Grazie". Insomma attorno al leader di Azione si è scatenata una vera e propria guerra che potrebbe avere esiti imprevedibili. Infatti ci sarà molto probabilmente una campagna elettorale nella campagna elettorale. Da un lato il centrosinistra contro il centrodestra ma anche la coalzione di Letta che tenterà di fermare la corsa di Azione dopo "l'alto tradimento" di domenica scorsa in diretta tv dalla Annunziata.