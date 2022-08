Nello Musumeci, passo indietro in Sicilia: "Torno a fare il militante"

10 agosto 2022 a

"Basta con questo interminabile mercato nero dei nomi. Cercatevi un candidato che risponda alle vostre esigenze": Nello Musumeci, ex governatore siciliano, ha deciso di ritirarsi dalla corsa alle regionali del 25 settembre. "Mi rendo conto di essere un presidente scomodo. Ringrazio di vero cuore Giorgia Meloni e Ignazio La Russa per il convinto e tenace sostegno datomi. Torno a fare il militante", ha fatto sapere Musumeci sul suo profilo Facebook.

Musumeci si è dimesso: il colpo di scena nel centrodestra, terremoto in Sicilia

La sua candidatura alle regionali era sostenuta da Fratelli d'Italia, ma pare non piacesse del tutto al resto dei partiti di centrodestra. Di qui la decisione dell'ex governatore. A questo punto sembra spianata la strada per Stefania Prestigiacomo, scelta da Miccichè e appoggiata da Silvio Berlusconi. Dai quattro nomi che erano in campo all'inizio, infatti, la rosa dei papabili si è ristretta a due: la deputata siracusana di Forza Italia e il magistrato Massimo Russo. Resta da capire come si comporterà Fratelli d'Italia dopo il passo indietro di Musumeci.

"Legittimo che Fratelli d'Italia, di fronte a una candidatura sostenuta dalle altre forze della coalizione di centrodestra, possa riflettere e discuterne, anche al proprio interno", ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè, aggiungendo: "Attendiamo fiduciosi che maturino certi convincimenti, anche perché l'alternativa sarebbe solo la rottura dell'unità del centrodestra".