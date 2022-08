Maria Stella Gelmini: "Cottarelli? Non lo capisco", sfogo in tv

11 agosto 2022 a

a

a

Maria Stella Gelmini ospite a Sky Tg 24, dopo aver regolato i conti con i suoi ex compagni di partito di Forza Italia accusandoli di aver seguito troppo le sirene della Lega, ora mette nel mirino anche gli ex compagni di viaggio di Azione-+Europa. Infatti nel grande tradimento portato avanti da Calenda ai danni di Enrico Letta è accaduta anche una scissione all'interno della pattuglia dell'ex ministro dello Sviluppo Economico.

Come è noto, Bonino è rimasta con il Pd abbandonando il patto programmatico con Azione. Ma a crerae scompiglio tra le file di Azione è anche la scelta di Carlo Cottarelli di correre alle prossime elezioni con la formazione di Emma Bonino, tradendo di fatto Calenda. E la Gelmini non le manda a dire: "Ho stima verso Cottarelli e trovo poco comprensibile la sua scelta di candidarsi con Pd-Più Europa, perchè le sue ricette vedranno una contraddizione pesante con la sinistra". Insomma la Gelmini non ha digerito la candidatura di Cottarelli con il centrosinistra, forse avrebbe preferito avere quel nome nelle liste di Azione. Poi la stessa Gelmini ha parlato degli scenari per il voto: "Non sono così convinta della vittoria della destra, per me è una battaglia tutta da giocare".

Ma guardando i sondaggi pare che la partita sia già decisa a favore del centrodestra. Infine la Gelmini parla anche del possibile accordo con Renzi: "Stiamo andando verso un accordo e me lo auguro. Penso ci siano le condizioni per condividere un percorso. È chiaro che un accordo non si può basare solo sulle candidature, mi fa piacere che se accordo sarà non ci sarà una campagna elettorale che sarà una televendita. Noi vogliamo una campagna elettorale improntata alla serietà e alla chiarezza, con la volontà ferma di continuare l’agenda Draghi e il metodo Draghi".