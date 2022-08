Carlo Calenda, chi c'è davvero dietro l'accordo con Renzi

11 agosto 2022 a

Dietro il patto tra Carlo Calenda e Matteo Renzi c'è una donna. Il suo nome e cognome? Maria Elena Boschi. Stando a un retroscena sarebbe lei, in maniera meno appariscente, a tessere le alleanze. La deputata di Italia Viva starebbe lavorando con il calendiano Matteo Richetti in queste ore per il patto Italia viva-Azione. "Consigliano e condizionano, decidono le liste o contribuiscono assai a farle, e dentro i partiti sono riverite e temute per la loro vicinanza al capo che spesso è di questo tipo: dietro ogni piccolo uomo c'è una grande donna. O almeno, media", si legge sulle colonne del Messaggero.

Non è un caso che qualche giorno fa la Boschi si sbilanciava: "Puntiamo a un terzo polo moderato, aggregando altre forze come Azione di Carlo Calenda". Tuttavia, metteva le mani avanti la capogruppo di Italia Viva alla Camera, "non abbiamo paura di correre da soli. Supereremo la soglia del 3 per cento e penso che arriveremo anche al 5".

Altrettanto sicura sui "non alleati": "Non faremo - aveva ribadito - alleanze con lui o con i Cinque Stelle che molti continuano a pensare siano di sinistra anche se non lo sono. Conte dal 2018 si è adattato a tutte le situazioni e a tutte le alleanze. Si è alleato con Salvini e ora flirta con Santoro che è all’opposto del leader della Lega". E così l'accordo è stato siglato: Calenda e Renzi correranno insieme il 25 settembre. Il merito? Stando al retroscena anche della Boschi, che ha saputo mediare per il suo partito.