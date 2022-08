Silvio Berlusconi, "facciamo chiarezza": Forza Italia asfalta tutta la sinistra

12 agosto 2022 a

"Facciamo chiarezza: non c’è nessun attacco alla persona del presidente Sergio Mattarella": Forza Italia interviene sulle parole che Silvio Berlusconi ha pronunciato questa mattina durante un'intervista a Radio Capital. Parlando di una riforma cara al centrodestra, infatti, il Cav ha detto: "Se entrasse in vigore il presidenzialismo, Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo". Subito si è scatenato il caos, soprattutto a sinistra.

"Il centrodestra ha inserito nel suo programma l’elezione diretta del presidente della Repubblica all’interno delle regole della Costituzione e dello stato democratico - chiariscono adesso gli azzurri -. Il fantomatico attacco a Mattarella per il quale si sta agitando la sinistra che non ha programmi e non ha proposte, non esiste. Le dichiarazioni del presidente Berlusconi sono ovvie. Perché è evidente che cambiando la forma costituzionale ci sono conseguenze".

A quel punto Forza Italia su Twitter ha continuato: "Introducendo il presidenzialismo con l’elezione diretta del presidente della Repubblica ci sarebbe al più un periodo transitorio da una forma all’altra e lo stesso presidente della Repubblica potrebbe avvertire l’esigenza di lasciare il mandato per magari essere anche rieletto". E ancora: "È tutto alla luce del sole ed è offensivo che già da subito la sinistra agiti inesistenti spettri di golpismo e anticostituzionalismo". FI, infine, ha ricordato: "Non c'è nulla di strano, si chiama democrazia. Fa così male? Fa male alla sinistra del nullismo e dell'ipocrisia, quella stessa sinistra modello accozzaglia che nel 2006 con l'Unione propose nel suo programma la riforma della costituzione nel senso di un premierato forte e allora nessuno gridò al golpe. Perché se lo fa la sinistra è democratico, se lo fa il centrodestra diventa un pericoloso tentativo di attentato alla Costituzione".