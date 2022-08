Giorgia Meloni lancia l'allarme: "Rischiamo la conferma di Speranza"

16 agosto 2022 a

a

a

Giorgia Meloni non le manda a dire. La leader di Fratelli d'Italia ha un obiettivo chiaro: scongiurare la permanenza della sinistra nel governo. Sondaggi alla mano, il centrodestra dovrebbe vincere senza particolari problemi la sfida elettorale del prossimo 25 settembre. Ma la leader di Fratelli d'Italia sui suoi profili social ha voluto spiegare per bene quali sono i rischi che corre il Paese nel caso in cui dovesse vincere la sinistra.

"Qui farà il botto": ecco dove il centrodestra asfalta Conte e Letta

E lo ha fatto citando alcune parole di Enrico Letta quando elogiava il ministro della Salute, Roberto Speranza. Per Letta, Speranza è uno dei punti di forza della sinistra, "un riferimento importante. Ha compiuto scelte a favore di una sicurezza che garantito la libertà", aveva detto il segretario del Pd.

"Pieni poteri alla destra?". La Maglie azzera Speranza: "Cosa sognava di fare questo comunista"

La Meloni mette in guardia gli italiani: "Ecco cosa accadrebbe in Italia con un governo di sinistra a guida PD: conferma di Speranza e delle sue politiche fallimentari, quindi limitazioni continue, chiusure inutili, compressione delle libertà, mancata messa in sicurezza di scuole, luoghi e mezzi pubblici. Basta saperlo e ricordarsene il 25 settembre. Mandiamoli a casa". Il voto si avvicina e il destino della sinistra pare ormai segnato. Incluso quello di Speranza.