Elezioni, "qui farà il botto": ecco dove il centrodestra asfalta Conte e Letta

Nel quartiere San Paolo di Bari, che conta 30mila abitanti, bisogna fare i conti con la paura di non arrivare a fine mese. Repubblica ha approfondito la situazione, toccandola con mano: la gente è spaesata, il reddito di cittadinanza da solo non è bastato a risolvere i problemi e così nel silenzio dell’opinione pubblica dove non arriva lo Stato c’è la mafia, in qualità di “agenzia di welfare”.

Qui nel 2018 fu un trionfo del Movimento 5 Stelle: circa un elettore su due scelse di votare i grillini, in alcune sezioni si superò addirittura il 60%. Ovviamente il reddito di cittadinanza ebbe un ruolo decisivo in questo exploit elettorale: da qui sono partite circa 4mila delle oltre 12mila richieste presentate in tutta la città di Bari. Adesso, invece, tutti i voti dati al M5s si potrebbero spostare in massa verso Fratelli d’Italia: in Giorgia Meloni molti vedono una nuova speranza. I sondaggi sembrano confermarlo: in questo quartiere di Bari Fdi dovrebbe fare il pieno di voti, al punto che i collegi uninominali alla Camera e al Senato non sono dati nemmeno per contenibili.

“Non so come andrà - ha dichiarato a Repubblica Michele Picaro, coordinatore provinciale di Fdi - so però che la gente apprezza la nostra coerenza. Apprezza il nostro lavoro sul territorio. E di noi si fida: la paura, oggi, è non essere in grado di pagare le utenze. È non avere un futuro perché il reddito di cittadinanza, il futuro, non te lo dà. Ecco, sanno che noi una risposta possiamo darla. Perché in questi anni abbiamo sempre dato la stessa”.