Giorgia Meloni, la voce sui big in lista: Nordio, Tremonti e Terzi di Sant'Agata

17 agosto 2022 a

a

a

Fratelli d'Italia come tutto il centrodestra sta lavorando alle liste per la prossima tornata elettorale delle politiche, il 25 di settembre. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Corriere, sarebbero certi i nomi di Carlo Nordio, Giulio Terzi di sant'Agata e Giulio Tremonti.

Un posto in lista dovrebbe averlo anche il governatore della Sicilia, Nello Musumeci che ha ceduto il passo per una possibile ricandidatura alla guida della regione. Al suo posto il centrodestra schiererà l'ex presidente del Senato, Renato Schifani. Sul fronte Forza Italia non dovrebbe ricandidarsi Adriano Galliani. Proprio sulla composizione delle liste il coordinatore nazionale, Antonio Tajani ha detto che ci saranno "sacrifici" anche tra le mura azzurre per la presentazione delle liste.

Tajani ha poi rivendicato il ruolo di Forza Italia nel centrodestra: "La presenza stessa di FI nella coalizione è garanzia di un profilo liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantico. E la continuità con il Pnrr e con le cose positive fatte dal governo Draghi è fuori discussione". Anche la Lega è a lavoro sulla composizione delle liste e di fatto resta da sciogliere il nodo Bossi che molto probabilmnete verrà ricandidato.