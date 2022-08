Giorgia Meloni, reddito di cittadinanza addio: "Cosa faremo"

17 agosto 2022 a

Giorgia Meloni dichiara guerra al Reddito di cittadinanza, la misura cara al Movimento 5 Stelle. E in un video pubblicato sui suoi profili social sostiene che i Fratelli d'Italia sono "pronti a combattere la povertà investendo sul lavoro. Il Rdc ha fallito, vogliamo sostituirlo con uno strumento a tutela dei soggetti fragili". Secondo lei, infatti, "chi può lavorare deve essere aiutato a trovare lavoro: è questo l’unico modo per sconfiggere davvero la povertà, non l’assistenzialismo".

"Il Reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante, pari a circa 9 miliardi di euro l'anno - ha detto Giorgia Meloni in un video -. Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, favorendo anche criminali, mafiosi, spacciatori, ha fallito come strumento di lotta alla povertà, che doveva essere abolita e invece ha raggiunto i massimi storici".

Secondo la leader di FdI, lo strumento caro ai grillini "ha fallito anche come misura di politica attiva del lavoro, visto che pochissimi dei percettori del reddito di cittadinanza alla fine sono stati assunti e hanno trovato un lavoro dignitoso. È l'ennesima riprova del fatto che avevamo ragione quando dicevamo che le risorse per le politiche attive andavano usate per aiutare le imprese ad assumere". E ancora: "Noi crediamo che uno Stato giusto non metta sullo stesso piano chi può lavorare e chi non può farlo. Uno strumento di tutela serve per chi non è in condizioni di lavorare, over 60, disabili, famiglie senza reddito con minori a carico. Ma per gli altri quello che serve è la formazione e gli strumenti necessari a favorire le assunzioni".