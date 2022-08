Controcorrente, Federico Rampini: "La fiamma non interessa"

17 agosto 2022 a

Federico Rampini ha le idee molto chiare e a Controcorrente non usa giri di parole: "La polemica sulla fiamma di Fratelli d'Italia non appassiona gli italiani". Con una frase sola, il giornalista del Corriere ha abbattuto la propaganda del centrosinistra e del Pd in testa. Da qualche settimana infatti i dem attaccano costantemente Giorgia Meloni proprio sul simbolo del partito e lo fanno con quella malizia tipica della sinistra che sfocia nell'odio sistematico per l'avversario politico. Su questo fronte sono prima linea tutti i leader di partito della sinistra, da Letta a Fratoianni e anche il centrino di Azione con Calenda che non perde occasione per attaccare la Meloni proprio sulla "fiamma".

Insomma Federico Rampini ha voluto esprime un'opionione che è abbastanza comune: agli italiani interessano i programmi elettorali e le risposte concrete dei partiti soprattutto sul fronte economico, non certo i dibattiti sui simboli che appassionano solo la sinistra.

"Il tema di un governo forte è stato affrontato da uomini di destra e da uomini di sinistra come Craxi o Matteo Renzi. Il tema di un premierato forte non c'entra nulla col fascismo e quindi credo anche che parlare della fiamma non sia d'interesse per gli elettori". Nulla da aggiungere.