È morto Niccolò Ghedini, storico avvocato di Berlusconi. Il Cav: "Dolore immenso"

Si è spento il senatore Niccolò Ghedini. Per diversi anni è stato il legale di Silvio Berlusconi e nel 2001 era entrato in Parlamento con Forza Italia. Nato a Padova, aveva 62 anni. La reazione del Cavaliere: "Grande e immenso dolore, non mi sembra possibile"..

A dare la notizia della scomparsa di Ghedini è stato il vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera Gianfranco Rotondi: "Addio a Nicolò Ghedini, uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più interessate che siano state a fianco di Silvio Berlusconi. Ha lottato come un leone, e scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che sceglie di cadere sul campo". Ghedini aveva iniziato a fare politica negli anni Settanta, per poi essere eletto nel 2001 alla Camera dei deputati nelle file di Forza Italia. Nel 2006 viene eletto per la prima volta al Senato, dove tornerà nel 2013. Dal 2005 ha ricoperto l’incarico di coordinatore regionale di Fi in Veneto. Lascia un vuoto incolmabile nel mondo della giurisprudenza e della politica italiana.