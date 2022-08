Matteo Salvini, campagna elettorale Pd violenta: "Cosa accadrà a settembre?"

19 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini e la Lega reagiscono con sdegno agli ultimi disastri che emergono da largo del Nazareno. Il Pd è in mezzo a una vera e propria bufera dopo il caso che ha riguardato il capo di Gabinetto di Gualtieri, Albino Ruberti, che durante una lita ha pronunciato la frase "vi ammazzo, dovete inginocchiarvi" e le frasi di La Regina, uno degli under 35 candidati da Letta che ha affermato "Israele non esiste, come gli alieni".

Una vera e propria bufera che si sta abbattendo su tutto il Pd che si trova in pienissima campagna elettorale. Di fatto la Lega ha raccolto tutti gli ultimi casi di violenza verbale (e non solo) targate Pd ed è andata all'attacco del partito di Letta: "Risse in strada e minacce di morte, candidati che insultano Israele, giovani dem che sfregiano il memoriale del sisma in Emilia. Questa è la campagna del Pd: cosa ci aspetta a settembre?". E in effetti la campagna elettorale si sta facendo sempre più aspra. Ma di certo dal Pd la ventata d'odio che si abbatte quotidianamente sul centrodestra è sempre più forte. Eppure Letta&Co. pensano di poter dare lezioni di moralismo al centrodestra dimenticando che tra i loro candidati e tra i loro esponenti c'è anche chi sfregia la memoria delle vittime del terremoto. Come sempre il moralismo di sinistra è a senso unico. Non guardano mai in casa propria...