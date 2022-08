David Rossi, Pd e M5s fanno fuori i deputati del caso Mps

Massimo Sanvito 21 agosto 2022 a

A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca... Come mai i due deputati che più si sono spesi per cercare la verità sulla morte di David Rossi sono stati tagliati fuori da Pd e Movimento 5 Stelle? Si tratta del grillino Luca Migliorino e del dem Carmelo Miceli, quest'ultimo anche avvocato della famiglia del manager del Monte dei Paschi di Siena scomparso in circostanze misteriose.

Libero, su queste pagine, lo aveva anticipato con un articolo firmato da Salvatore Dama. E anche Dagospia, ieri, ha rilanciato le indiscrezioni. I rumors, negli ambienti del Partito Democratico, a proposito di Miceli dicono infatti che la sua colpa sia proprio quella di aver messo le mani «dove non doveva» nella sue veste di legale. Siena, tra l'altro, è il collegio in cui è stato eletto Enrico Letta. L'avvocato di Rossi, dunque, si è così dovuto accontentare del terzo posto nel collegio di Palermo, dietro all'ex ministro per il Sud, Giovanni Provenzano, e a Teresa Piccione, che alle ultime amministrative del capoluogo siciliano ha preso meno voti di lui.

Miceli, infatti, due mesi fa è risultato il primo degli eletti dopo aver accettato l'invito di Letta a correre nella sua città. Purtroppo per lui, però, nessuna riconoscenza da parte del segretario. «Come capitato a tanti altri colleghi parlamentari e non, ho appreso della mia posizione in lista durante la direzione. Per chi ancora non lo sapesse, è una posizione "non eleggibile". Leggendo i giornali, coloro che si trovano nella mia stessa condizione stanno comunicando la loro volontà di non accettare, Io, invece, accetterò la candidatura, anche se "di servizio"», ha commentato con freddezza, Miceli, la decisione della direzione nazionale del suo partito.

Migliorino, invece, deputato del Movimento 5 Stelle nonché vicepresidente della Commissione d'inchiesta ad hoc sulla vicenda di David Rossi, dopo essere è stato il più votato nelle Parlamentarie in Toscana è stato scavalcato non solo dal fedelissimo di Conte, Riccardo Ricciardi (piazzato come capolista nei collegi plurinominali Toscana 1 e Toscana 2 della Camera), ma anche da Stella Sorgente, consigliera comunale di Livorno ha ottenuto 489 voti nella consultazione online. Tradotto: come per Carmelo Miceli, anche per Luca Migliorino le chance di elezione sono praticamente zero. Non basterebbe nemmeno un miracolo per farli riapprodare in Parlamento.

Rossi, capo della comunicazione di Mps, fu trovato senza vita il 6 marzo del 2013 sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio di Rocca Salimbeni. Ancora oggi la versione ufficiale parla di suicidio ma tra i famigliari di David, e non solo, c'è più di un dubbio. L'11 marzo del 2021 la Camera ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulla sua morte con il compito di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta del manager dalla sua finestra. Dopo l'archiviazione delle indagini con l'ipotesi del suicidio, nel 2020 la procura di Genova ha aperto un'inchiesta sui magistrati che si erano occupati del caso per accertare la regolarità delle loro attività.