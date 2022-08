Guido Crosetto contro Letta: "Non guadagni un voto e danno enorme all'Italia"

20 agosto 2022 a

Le parole di Enrico Letta alla Cnn hanno alzato un polverone senza precedenti in Italia. Nel corso dell'intervista, il leader del Pd si è detto preoccupato per le scelte di Fratelli d'Italia a livello europeo: "Hanno votato contro tutte le direttive e le leggi europee sul cambiamento climatico e non hanno sostenuto il Recovery Plan, cosi importante e positivo per il paese, sono sempre contro una politica europea sull'immigrazione e su una politica europea per un'Europa più integrata. In Europa i loro alleati sono Marine le Pen in Francia, Orban in Ungheria, cioè partiti e leader che non vogliono un'Europa più integrata ma più debole".

Le parole del segretario dem hanno fatto saltare dalla sedia Giorgia Meloni: "La sinistra va in giro a screditare la Nazione per difendere il proprio tornaconto". E anche Guido Crosetto ha reagito in maniera dura: "Le parole di Letta alla CNN non fanno guadagnare un voto a lui, in Italia, né perdere uno alla Meloni. Ma fanno un danno enorme alla nazione", ha scritto su Twitter.

Secondo l'imprenditore ed ex fondatore di FdI, "anteporre il proprio partito all’Italia non ha nulla a che vedere con la politica, né con la cultura politica italiana, di sx, centro o dx". Parlando in quel modo, insomma, Letta non avrebbe fatto altro che danneggiare l'Italia. Pensiero condiviso anche da alcuni utenti su Twitter: "Bravo Crosetto, diamo credibilità alla nostra nazione andando a votare tutti".