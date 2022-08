In Onda, la Supermedia sondaggi: Pd e Fdi in calo? Chi ne approfitta

20 agosto 2022 a

a

a

Lorenzo Pregliasco è intervenuto in collegamento a In Onda, su La7, per dar conto dell’ultima Supermedia dei sondaggi. Rispetto alla scorsa settimana non si registrano grossi scossoni, ma si confermano le tendenze che si vedevano già sette giorni fa. C’è sempre un “derby” per la prima lista tra Pd e Fdi, ma soprattutto un divario molto importante tra centrosinistra e centrodestra.

Il centrosinistra ha perso l’1,2% rispetto alla scorsa settimana: un calo dipeso soprattutto dal Pd, che è sceso di un punto al 22,3%. “Non so se associarlo alle polemiche degli ultimi giorni - ha commentato Pregliasco - o alle difficoltà nella chiusura delle liste”. Nella coalizione messa in piedi da Enrico Letta cresce leggermente soltanto Verdi-Si (3,8%, +0,2), mentre +Europa è dato al 2,3% (-0,2) e Impegno Civico all’1,2% (-0,2). Il centrodestra, invece, è sempre vicino al 50%, sebbene abbia perso l’1% rispetto a sette giorni fa.

Un calo legato soprattutto a Fdi (23,5%, -0,6) e a Fi (8,9%, -0,6), mentre la Lega è in ripresa (13,7%, +0,5), con Matteo Salvini che conferma un trend positivo nelle ultime settimane. “Il dato cruciale - ha spiegato Pregliasco - è che oltre l’80% dei collegi uninominali potrebbero essere ad appannaggio del centrodestra, che quindi avrebbe una maggioranza molto grande in Parlamento. La partita non è chiusa, però con questi dati il centrodestra andrebbe vicino ai 2/3 alla Camera e al Senato”.