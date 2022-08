Sorgi, il retroscena: "Letta ci ha provato tutta la notte". Così Salvini l'ha fregato

21 agosto 2022 a

Marcello Sorgi, nel suo editoriale su La Stampa, rivela un retroscena sul caso di Raffaele La Regina, il piedino autore di post contro Israele e candidato - e poi ritirato - nelle liste dem. "Per un'intera nottata Letta ha cercato di evitare di far fuori Raffaele La Regina, entrato di diritto nella pattuglia di giovani che il segretario ha presentato come uno dei più importanti fiori all'occhiello delle sue liste. Ma alla fine s' è arreso di fronte al dubbio che dal pozzo senza fondo dei social, dopo quelle che mettevano in dubbio la legittimità dello Stato di Israele, possano saltar fuori dichiarazioni dello stesso La Regina contro Mattarella". Visto anche, sempre sui social, il "bombardamento" di Matteo Salvini sul caso.

Il caso La Regina, prosegue Sorgi, ha "provocato una specie di terremoto a cascata, con la fuoriuscita di Pittella, che considerava suo il posto, verso Azione. Ma il caso La Regina ha messo in dubbio anche quel che finora è stato un caposaldo della linea lettiana: serietà e severità nel sostegno alle istituzioni, accompagnato dal pieno diritto a difendere posizioni radicali in Parlamento e nella società".

Ora il Pd, conclude Sorgi, "deve riflettere e assumere un'identità chiara: o è il partito che tenta di rappresentare il pilastro più forte della stabilità di governo, o quello che insegue la nostalgia delle sue posizioni radicali, come ha dimostrato la scelta dell'alleanza con Sinistra italiana e Europa Verde. Del resto, bastava ascoltare l'altra sera a In Onda Elly Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna, per capire che anche in altri campi (energia, ambiente) posizioni estreme come quelle di La Regina non sono isolate". Occhio...