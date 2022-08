Matteo Salvini rivela l'ultimo sondaggio: "Dove è arrivato il centrodestra"

22 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini ha le idee chiare sulla campagna elettorale. Il leader della Lega non molla il colpo e va avanti con le sue proposte per cambiare il Paese. L'ex ministro degli Interni ha messo al centro del suo programma una vera e propria rivoluzione fiscale: "La flat tax riguarda i redditi fino a 70 mila euro. Non riguarda Berlusconi, come dice Calenda. Se uno legge quelo che c’è depositato, si rende conto che partiamo da partite Iva e lavoratori autonomi. Già oggi funziona per due milioni di partite Iva, alzando il tetto si allarga. In questo momento non è pensabile estendere la flat tax ai milionari. Si parte da chi ha meno".

Poi intervenendo ai microfoni di Rtl, sempre Salvini ha anche parlato del recupero dell'evasione: "Con una imposizione fiscale più bassa, per chi continua a evadere per me c’è il carcere, come gli Stati Uniti. Se si abbassano le pretese, lo stato incassa di più perché non c’è più chi evade. E, se c’è, è un crimine e come tale va perseguito". Poi il leader della Lega ha parlato anche delle candidature e ha mandato un chiaro segnale alla sinistra che su alcuni nomi ha dovuto fare i conti con vere e proprie figuracce: "Come nomi esterni vedo che la sinistra candida vip. Noi abbiamo volti noti ma sindaci, imprenditori, rappresentanti del volontariato che in Parlamento sapranno cosa fare fin dal primo giorni. E la squadra della Lega di governo è tutta riconfermata". Infine parla anche dei sondaggi e rivela: "Il centrodestra è nettamente vincente stando a tutte le rilevazioni. Se vince Salvini il premier lo fa Salvini, se vince Meloni il premier lo fa Meloni. Ma oggi non andiamo a distribuire incarichi che ancora non esistono".