Elezioni politiche, chi si candida e dove: ecco tutti i big

Enrico Letta, Giuseppe Conte e Matteo Salvini se la vedranno tutti a Milano, teatro della sfida al Senato fra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Mentre Carlo Calenda sarà contro Emma Bonino a Roma, dove si scontrano anche Nicola Zingaretti e Giorgia Meloni. Magie del Rosatellum, legge elettorale che assegna il 37 per cento dei seggi con un sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco. Insomma, vince chi prende un voto in più.

Ma vediamo nel dettaglio chi si candida dove. Giorgia Meloni sarà candidata a L'Aquila. Negli uninominali del Lazio saranno candidati Fabio Rampelli, Antonio Tajani e Claudio Durigon. Per la Lega capolista al Senato nel Lazio 1 sarà Giulia Bongiorno, nel Lazio 2 Claudio Durigon. Per la Camera capolista nel plurinominali 01 e nel plurinominale 03, Simonetta Matone, nel secondo Antonio Angelucci.

Per quanto riguarda la corsa della Lega per uno scranno a Montecitorio molti i big, a cominciare da Giancarlo Giorgetti, candidati nel collegio uninominale della Lombardia. Insieme a numero due del Caroccio ci sono anche Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni.

In Lombardia, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è candidato come capolista nei collegi 2 e 3 al Senato al plurinominale. L'ex premier è inoltre candidato all'uninominale di Monza. Sempre al Senato, nel collegio 1, invece, compare come capolista la coordinatrice regionale Licia Ronzulli. La compagna di Berlusconi, Marta Fascina, è invece candidata in Lombardia 1 alla Camera al collegio 1, e capolista al collegio 2.

Giuseppe Conte, il leader del M5s, è candidato in Campania, dove se la vedrà con Luigi Di Maio, in una sfida che sa di resa dei conti fra ex compagni di partito. In Campania è schierata anche una rappresentanza del governo Draghi: Dario Franceschini, Roberto Speranza e Mara Carfagna. Ma Conte che si candida per la prima volta al Parlamento italiano, alla Camera, si presenta in cinque diversi collegi di quattro Regioni diverse: Lombardia, Puglia, Sicilia e Campania, appunto.

Tra i duelli da seguire c'è poi quello fra Pierferdinando Casini e Vittorio Sgarbi a Bologna e la sfida in famiglia fra Bobo e Stefania Craxi in Sicilia, anche se i figli di Bettino Craxi sono candidati l'uno alla Camera e l'altra al Senato.

Carlo Calenda capolista al Senato in Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Veneto (nel Lazio anche all'uninominale); Matteo Renzi capolista, sempre al Senato in Toscana, Lombardia Campania. Le liste elettorali IV-Azione vedono schierate anche le ministre: Mara Carfagna, Elena Bonetti, Mariastella Gelmini. Bonetti, per la Camera, in Veneto, Sardegna, uninominale Lazio; Carfagna in Puglia e Campania (anche uninominale), per la Camera. Maria Stella Gelmini al Senato in Lombardia (anche uninominale), Toscana e Campania. Maria Elena Boschi, capogruppo Iv a Montecitorio, è candidata nel Lazio e Calabria