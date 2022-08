Giorgia Meloni, Concita De Gregorio affond Letta: "Ecco come il Pd candida le sue donne"

22 agosto 2022 a

"È costellata di salme muliebri la superiorità etica della sinistra. E certo che disturba, adesso, vedere la Prima Donna a destra": Concita De Gregorio parla così di Giorgia Meloni e in generale delle donne in politica, facendo un particolare riferimento alla sinistra. Proprio parlando dello schieramento capitanato da Letta, scrive: "Maschi alla decima legislatura non mollano l'osso e giovani donne entrano, ma solo se sono state portavoci, se sono certamente valide ma almeno mogli, se hanno proceduto come da consegne".

Se la sinistra avesse preso decisioni diverse, oggi ci troveremmo di fronte uno scenario molto diverso. Parlando di donne di centro e sinistra, come Mara Carfagna ed Elly Schlein, la De Gregorio continua: "Sarebbe stato bello oggi vederle contendere a Giorgia Meloni il primato - persino in un dibattito tv. Io lo guarderei, le ascolterei. Ma in questo la destra, semplicemente, è stata come sovente accade più svelta e più spiccia".

La giornalista poi, pur attaccando la destra, allo stesso tempo bastona anche la sinistra: "Non sarà un bene per le donne in generale avere una donna di destra Presidente. Ma sarà certo una lezione per la sinistra in particolare. Speriamo che serva, speriamo che ci sia più d'una, tra le ragazze del futuro della canzone popolare, che impari a dire ora basta, ora no".