Carlo Calenda, lo sfogo durissimo: "Mai visti e sentiti prima, fine"

"Vedo una coda di polemica su Albertini e Pizzarotti": Carlo Calenda interviene sulle polemiche con un tweet. Proprio ieri, infatti, l'ex sindaco di Parma e promotore della Lista civica nazionale Federico Pizzarotti ha deciso di rompere col terzo polo di Renzi e Calenda per via della mancata apertura a candidature che non fossero di Italia Viva e Azione. Pizzarotti, poi, aveva tirato in ballo anche l'ex sindaco di Milano: "Non c'è stato posto per Gabriele Albertini, non c'è stato posto per Federico Pizzarotti e per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralità".

Adesso a prendere la parola è il leader di Azione che - riferendosi proprio a Pizzarotti e Albertini - spiega: "Due persone che stimo. Semplicemente mai visti e sentiti prima di una settimana fa via sms. Anzi per essere più precisi Pizzarotti ha anche cancellato un appuntamento chiesto quattro giorni fa. Fine". Non proprio positivi i commenti lasciati dagli utenti sotto il suo post. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Spero troviate una soluzione per entrambi. Il paese ha bisogno di persone in gamba come loro". Qualcun altro invece: "E lei prende in coalizione liste di uno mai visto e sentito fino a una settimana fa?".

Ieri sulla sua pagina Facebook, Pizzarotti aveva parlato invece di promesse non mantenute: "Avevano specificato che una parte delle candidature sarebbe stata aperta, un 10% avevano riportato i giornali, l'effetto reale è stato avere solo due proposte". E ancora: "Non avevo chiesto e non mi aspettavo una candidatura 'blindata' (da sindaco ho sempre faticato per guadagnarmi le cose), ma solo di essere messo nelle condizioni di poter gareggiare seriamente e di poter concretizzare una rappresentanza adeguata della lista civica nazionale".