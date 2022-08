Alfonso Bonafede, "ha scoperto Conte, eppure": come l'ha fatto fuori l'ex premier

23 agosto 2022 a

Con il taglio dei parlamentari le liste dei partiti sono più ristrette: di conseguenza si allargano quelle degli esclusi, dove si possono trovare anche nomi piuttosto importanti della legislatura che sta volgendo a termine. Soprattutto se si guarda in casa del Movimento 5 Stelle, ci si rende conto del fatto che molti dei nomi a loro modo “iconici” degli ultimi anni non siederanno più in parlamento.

È il caso di Alfonso Bonafede, che verrà ricordato essenzialmente per due motivi: l’introduzione della prescrizione senza fine, poi corretta da Marta Cartabia, e il ruolo da “talent scout” nella scoperta di Giuseppe Conte, segnalato ai vertici del Movimento 5 Stelle direttamente dall’università di Firenze. Si può dire che Bonafede ha creato un “mostro”, con Conte che è stato alleato di tutti e nessuno e poi è diventato leader dei grillini dopo aver fatto due volte il premier. Anche Roberto Fico, presidente uscente della Camera, è stato costretto a non ricandidarsi.

Lo stesso vale per Federico D’Incà, che tra l’altro ha lasciato il Movimento 5 Stelle dopo la caduta del governo Draghi, e per Paola Taverna: quest’ultima è una big grillina, ma anche per lei è valsa la regola del doppio mandato che l’ha tagliata fuori. Addio anche a Pierpaolo Sileri, che dopo aver fatto il viceministro - e aver imperversato in tv durante l’emergenza Covid - tornerà a fare il chirurgo.