Giorgia Meloni, salta il faccia a faccia con Letta: duro sfogo di Vespa

25 agosto 2022 a

a

a

Tutto bloccato per il faccia a faccia tra Letta e Meloni. Per l’ Agcom "la programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri". É per questo che l’autorità per le comunicazioni ritiene che il confronto previsto per il 22 settembre tra il leader del Pd Enrico Letta e la leader di FdI Giorgia Meloni a Porta a Porta su Rai1 non potrà andare in onda. Sulla questione è intervenuto il conduttore di Porta a Porta, Bruno Vespa. Proprio nel suo studio si sarebbe dovuto tenere il duello del prossimo 22 settembre.

"Non avremmo tolto nulla a nessuno e fatto del buon giornalismo. Noi siamo pronti a far confrontare tutti i leader ma è noto che ci sono delle forti resistenze. Mi dispiace", ha commentato Vespa. E a esultare è soprattutto Calenda, alla disperata ricerca di voti: "Bene Agcom! Abbiamo avuto ragione a sollevare la questione. Adesso si organizzi un confronto vero e serio, come si fa in tutti i paesi civili". Ma non basterà la sua ennesima comparsata in tv per far crescere il bottino elettorale del centrino di Azione.